Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 14:15

Футбольные ворота убили шестилетнего ребенка в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ногайском районе Дагестана шестилетний ребенок скончался на стадионе из-за падения футбольных ворот, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на прокуратуру республики. Трагедия произошла в селе Терекли-Мектеб.

Футбольные ворота упали на мальчика 2019 года рождения. Ребенок скончался, — сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 6 июля. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в результате падения бетонной плиты. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). На ребенка рухнула бетонная плита, которая служила перекрытием для колодца.

Дагестан
ворота
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Велозабег в Москве закончился травмами
В ГД оценили шансы переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине
Стало известно о задержании экс-замглавы Росгвардии
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.