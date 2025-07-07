Футбольные ворота убили шестилетнего ребенка в Дагестане

В Ногайском районе Дагестана шестилетний ребенок скончался на стадионе из-за падения футбольных ворот, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на прокуратуру республики. Трагедия произошла в селе Терекли-Мектеб.

Футбольные ворота упали на мальчика 2019 года рождения. Ребенок скончался, — сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 6 июля. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в результате падения бетонной плиты. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). На ребенка рухнула бетонная плита, которая служила перекрытием для колодца.