ФСИН придумала, как побороть тюремные колл-центры

https://static.news.ru/photo/933a6b12-03c4-11eb-ad81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба исполнения наказаний намерена установить специальные глушилки в исправительных колониях, чтобы помешать работе так называемых тюремных колл-центров. На это будет потрачено порядка 3 млрд рублей.

В ряде мест лишения свободы заключённые зарабатывают немалые деньги путём дистанционного мошенничества, обзванивая людей, например, от имени банков (встречаются и более изощрённые варианты). Работу преступников, представляющихся сотрудниками службы безопасности кредитных организаций, порой сложно отличить от действительно звонков представителей банка своим клиентам. Жертвами мошенников регулярно становятся тысячи россиян, и среди них не только пожилые люди, а суммы ущерба достигают миллионов.

Причём заключённым запрещено иметь мобильные телефоны. Периодически сотрудники колонии изымают у них сотовые, стражи правопорядка возбуждают уголовные дела на тех, кто ответственен за пронос запрещённой техники, однако до сих пор преступников это не останавливало.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ФСИН, на ближайшем заседании Совета безопасности руководители ведомства намерены представить детальный план мероприятий по борьбе с колл-центрами. Помогать в его реализации будет Ростех.

По словам одного из его топ-менеджеров, планируется применять комплекс средств: где-то это будет экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех.

Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно, — приводит газета слова своего собеседника.

Он подчеркнул, что речь не идёт об установке в местах лишения свободы постоянно работающих генераторов помех, поскольку электромагнитное излучение может негативно сказаться на здоровье людей.

В июле 2020 года полицейские установили мошенников, отбывающих наказание в колонии, которые похищали деньги у родителей больных детей под видом благотворительности, писал NEWS.ru.