https://static.news.ru/photo/af33f2c4-f17e-11e9-8609-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Федеральная служба безопасности задержала жителя Московской области. Мужчина перечислил террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) свыше 25 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый, по данным силовиков, состоял в законспирированной ячейке радикалов. Преступники собирали средства для нужд боевиков. Незаконную деятельность пресекли ФСБ, Росфинмониторинг и Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ.

При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платёжные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность, — цитирует спецслужбы ТАСС.

Накануне ФСБ направила российским интернет-сервисам письма с требованием доступа к переписке россиян в августе 2019 года, в период московских протестов. Ключи для дешифровки должны были предоставить десяток сайтов, среди которых «Авито», «Хабр» и RuTube. Также ФСБ запрашивало круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

ФСБ не интересуют тайны личной жизни россиян. Требуя доступ к переписке россиян, силовики преследуют иные цели, выразил уверенность президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, речь идёт, прежде всего, о вопросах безопасности и о борьбе с терроризмом. В числе прочего это попытки пресечь волну ложных минирований по всей стране, писал ранее NEWS.ru.