ФСБ задержала главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир»

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ФСБ России сообщила о задержании главаря татарстанского подразделения запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Также ведомство опубликовало кадры задержания. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется , что задержанный вербовал российских мусульман в ряды террористов. Кроме того, он распространял на территории региона исламистскую террористическую идеологию.

В кадре видно, что силовики задерживают мужчину, повалив его на землю. Позднее главаря террористической ячейки доставляют в изолятор.

Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали лидера брянской ячейки экстремистской праворадикальной группировки, которая считала себя последователями дела националиста Тесака.