ФСБ провела обыск в Следственном департаменте МВД

https://static.news.ru/photo/7494a944-74f3-11ea-9b7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ провели обыск в Следственном департаменте Министерства внутренних дел России.

Следственные действия проводятся у заместителей руководителя Следственного департамента МВД Александра Красовского и Александра Бирюкова, — передаёт РБК.

По словам источника издания, обыски связаны с делом владельца компании Optima Development Альберта Худояна, а также бизнесмена Сергея Говядина. ФСБ интересует процессуальное решение, после которого Худояна выпустили из-под стражи.

Кроме того, глава МВД Владимир Колокольцев поручил управлению собственной безопасности министерства проверить материалы дела.

Ранее NEWS.ru писал, что стражи порядка задержали в Москве двух генералов Следственного департамента МВД России. Это генерал Александр Бирюков и замначальника Следственного департамента Александр Краковский. Вместе с ними задержан следователь по особо важным делам Александр Брянцев. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники МВД получили взятку от бизнесмена Альберта Худояна. Его задержали в июне 2019 года по подозрению в мошенничестве на 10 млн долларов.