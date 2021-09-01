ФСБ провела обыск у следователя по делу о покушении на экс-главу Merlion

ФСБ провела обыск у сотрудника столичного главка Следственного комитета России, который вёл дело о покушении на экс-главу компании Merlion Вячеслава Симоненко в сентябре 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причины обыска не раскрываются , как и информация о возможных задержаниях в связи с ним. Официальной информации на этот счёт также пока нет. Источник не уточнил, связан ли обыск непосредственно с делом Merlion.

Ранее топ-менеджеров Merlion Бориса Левина, Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова обвинили в попытке поджога дома и покушении на убийство бизнесмена Вячеслава Симоненко: инцидент произошёл 5 сентября 2015 года в Красногорске. Впоследствии почти все фигуранты дела были освобождены. Сами они заявили, что у следствия нет никаких доказательств поджога, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а события на видеозаписи похожи на инсценировку.

В апреле этого года Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев впервые вошли в ежегодный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России, составленный Forbes.