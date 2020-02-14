https://static.news.ru/photo/483bf492-4fc3-11ea-8a10-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

В Крыму силовики прикрыли крупную нарколабораторию. Она располагалась в одном из частных домов Симферополя.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения, — сообщили ТАСС в управлении ФСБ РФ по региону.

По данным ведомства, производство запрещённых препаратов организовали двое местных жителей. Они распространяли наркотик на территории Крыма и Краснодарского края путём закладок. В ходе обыска силовиками было изъято более 16 кг наркотического средства мефедрон и более 700 литров прекурсоров для его изготовления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции в Серпухове ликвидировали нарколабораторию, которую оборудовал в гараже один из местных жителей. В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли полтора десятка свёртков с порошкообразным веществом, которое оказалось амфетамином общей массой около 20 г.