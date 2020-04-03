Ветеран «Альфы» положительно отозвался о работе ФСБ в период пандемии

https://static.news.ru/photo/bdef23f2-75cb-11ea-a68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Несмотря на пандемию коронавируса в России, террористы продолжают подготавливать теракты в стране. Работу спецслужб в этот сложный период прокомментировал президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Сейчас, когда страна находится в режиме противостояния коронавирусу, наши враги, как видим, не прекращают попытки организации терактов. И нужно отдать должное нашим спецслужбам, которые делают всё, чтобы эти попытки предотвратить. И эти два задержания, о которых было сообщено, — это очередной большой успех, в том числе с точки зрения агентурной работы наших спецслужб, — отметил он в эфире радио Sputnik.

По словам Гончарова, сотрудникам ФСБ вместе с МВД удалось пресечь деятельность ячейки «Имарат Кавказ» (организация запрещена на территории РФ) в Югре. В состав группировки входили три местных жителя. Они подготавливали теракт в торговом центре.

Также в городе Нефтекумске пресечена деятельность ячейки «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). В её состав входили два человека, которые планировали нападения на полицейских. Один из преступников был застрелен при задержании.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, которых подозревают в исповедании «идей радикального ислама».