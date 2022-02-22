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ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму

13:15, 23 февраля 2022
ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму Фото: fsb.ru
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Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в православном храме в Крыму. По информации Центра общественных связей ведомства, взрыв готовили сторонники украинского «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Задержаны шесть человек, их личности не раскрываются, пишет «Интерфакс».

В результате проведённых мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения, — говорится в сообщении.

В гараже одного из задержанных стражи порядка изъяли компоненты для изготовления бомбы с поражающими элементами. Кроме того, в телефонах подозреваемых была обнаружена переписка с обсуждением предстоящего теракта и инструкции по изготовлению взрывного устройства. По адресам проживания задержанных была изъята символика экстремисткой организации.

20 февраля посольство США в Москве предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице РФ, в Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили данную информацию.

В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не получила от США подтверждения этой информации. По его словам, Вашингтон занимает несолидную позицию, распространяя подобные непроверенные сведения.

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