ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в православном храме в Крыму. По информации Центра общественных связей ведомства, взрыв готовили сторонники украинского «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Задержаны шесть человек, их личности не раскрываются, пишет «Интерфакс».

В результате проведённых мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения, — говорится в сообщении.

В гараже одного из задержанных стражи порядка изъяли компоненты для изготовления бомбы с поражающими элементами. Кроме того, в телефонах подозреваемых была обнаружена переписка с обсуждением предстоящего теракта и инструкции по изготовлению взрывного устройства. По адресам проживания задержанных была изъята символика экстремисткой организации.

20 февраля посольство США в Москве предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице РФ, в Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили данную информацию.

В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не получила от США подтверждения этой информации. По его словам, Вашингтон занимает несолидную позицию, распространяя подобные непроверенные сведения.