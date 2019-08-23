https://static.news.ru/photo/e017c21e-c599-11e9-b036-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В Калужской области сотрудники ФСБ и Росгвардии пресекли деятельность экстремистской организации, которая занималась спонсированием запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

Пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в ячейку входило шестеро уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Они собирали и переправляли деньги в Сирию. Сейчас силовики проводят необходимые следственные действия, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Московский окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима двух боевиков ИГ. Они планировали осуществить теракты в пригородном электропоезде и в одном из торговых центров.