«Фонтанка»: два человека погибли в авиакатастрофе в Ленинградской области
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
16:02, 08 марта 2022
Фото: Kevin Sawford/imagebroker.com/Global Look Press
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Санкт-Петербургское издание «Фонтанка» сообщило в Telegram-канале о крушении легкомоторного самолёта модели РА 0283 А в Волховском районе Ленинградской области. В результате катастрофы два человека погибли. По предварительной информации, крушение произошло между населённым пунктом Потанино и деревней Весь.
Произошло падение легкомоторного судна. В результате погибло два человека, детей нет, — пишет издание.
Уточняется, что место падения летательного аппарата найдено. На место происшествия выдвинулись оперативные службы, детали произошедшего устанавливаются.
Портал 78.ru утверждает, что крушение произошло на территории охотничьего хозяйства недалеко от аэродрома в деревне Весь. Самолёт после падения не загорелся. Личности погибших устанавливаются.
В январе легкомоторный самолёт, совершавший экскурсионный полёт, упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали два человека.