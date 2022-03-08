«Фонтанка»: два человека погибли в авиакатастрофе в Ленинградской области

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Санкт-Петербургское издание «Фонтанка» сообщило в Telegram-канале о крушении легкомоторного самолёта модели РА 0283 А в Волховском районе Ленинградской области. В результате катастрофы два человека погибли. По предварительной информации, крушение произошло между населённым пунктом Потанино и деревней Весь.

Произошло падение легкомоторного судна. В результате погибло два человека, детей нет, — пишет издание.

Уточняется, что место падения летательного аппарата найдено. На место происшествия выдвинулись оперативные службы, детали произошедшего устанавливаются.

Портал 78.ru утверждает , что крушение произошло на территории охотничьего хозяйства недалеко от аэродрома в деревне Весь. Самолёт после падения не загорелся. Личности погибших устанавливаются.

В январе легкомоторный самолёт, совершавший экскурсионный полёт, упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали два человека.