Фигуранту дела о хищениях в РАНХиГС могут продлить арест

https://static.news.ru/photo/5561b412-b873-11eb-8ddb-96000091f725_660.jpg Игорь Барциц Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Следствие требует продлить арест директору Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорю Барцицу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей Барцица. Дата его рассмотрения пока не назначена, — сказали в суде. Предыдущий срок ареста истекает 25 мая.

Ранее Барциц признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, по словам его адвоката Валерия Ванина, обвиняемый возместил весь ущерб.

Главный фигурант дела о мошенничестве с госсредствами Барциц был задержан в декабре 2020 года. Персонал РАНГХиГС организовал схему хищения государственных денежных средств путём их систематического получения от подчинённых за необоснованное начисление дополнительной заработной платы. Один из фигурантов дела был задержан с поличным при получении средств от подчинённых сотрудников.