«Это был приказ»: дознаватель из Уфы сообщила новые детали изнасилования

https://static.news.ru/photo/48faf1b6-a8a2-11ea-919c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

23-летняя дознавательница из Уфы рассказала подробности скандальной вечеринки, в ходе которой её якобы изнасиловали трое коллег. По её словам, в тот вечер явиться в отдел ей велели по приказу и привезли туда на служебном автомобиле.

Мне сказали по приказу: явись. А нас пять лет учат в институте подчиняться вышестоящему руководству, соблюдать субординацию и выполнять свои служебные обязанности, — рассказала Гульназ в эфире телеканала НТВ.

Она призналась, что не заподозрила ничего плохого, поскольку её отец, работавший начальником местного ОМОНа, был лично знаком с мужчинами.

Что будет дальше, я не могла представить. Меня отвлекали, всё время задавали какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать, — отметила девушка.

По её словам, изнасилование совершили трое, а суд призвал к ответу лишь одного человека. Потерпевшая объявила о том, что намерена оспорить решение суда и добиться справедливости.

Резонансное дело об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии стало достояние общественности в октябре 2018 года. По версии следствия, обвиняемые напали на свою коллегу — 23-летнюю дознавательницу — и изнасиловали её. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц. Все трое уволены из полиции.

Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Речь идёт об Эдуарде Матвееве и Салавате Галиеве. Также суд смягчил с шести до четырёх лет наказание для экс-руководителя отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павла Яромчука, писал NEWS.ru.