Суд в Уфе оправдал полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

https://static.news.ru/photo/ec796e46-6ed5-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Ранее экс-начальник отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Эдуард Матвеев и бывший начальник отдела полиции по Кармаскалинскому району Салават Галиев получили по семь лет тюрьмы.

Галиева и Матвеева оправдали в полном объёме, — сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Ренат Амирханов.

Также суд смягчил с 6 до 4 лет наказание для экс-руководителя отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павла Яромчука.

Резонансное дело об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии произошло в октябре 2018 года. По версии следствия, обвиняемые напали на свою коллегу — 23-летнюю дознавательницу — и изнасиловали её. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц. Все трое уволены из полиции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дознаватель из Уфы требует от насильников 100 млн компенсации.