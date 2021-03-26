Электричка сбила трёх человек на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/e846a7de-8eab-11eb-9c7a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электропоезд «Ласточка» сбил трёх человек на улице Подольских курсантов на юге Москвы. Люди стоял у самого края платформы, проезжающий мимо поезд буквально их зацепил.

Выжил только один человек, его затянуло под платформу. Сейчас его пытаются достать на поверхность спасатели, сообщает РЕН ТВ. Погибли под колёсами поезда мужчина и женщина. На данный момент выясняются обстоятельства и подробности происшествия.

На днях человек погиб под колёсами электропоезда на станции МЦК «Андроновка». Пострадавший упал на рельсы.

На Кубани месяц назад электропоезд «Ласточка» сбил женщину, переходившую железнодорожные пути недалеко от Сочи. Погибшая — 55-летняя жительница Лабинска. Машинист видел, как она переходила железнодорожное полотно, экстренно затормозил состав и подал звуковой сигнал, однако женщина по каким-то причинам не смогла избежать попадания под колёса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что попытка защититься от летящего в глаза снега стоила жизни 50-летней россиянке. Женщина 12 февраля переходила по настилу железнодорожные пути на станции Битца в Московской области. Спасаясь от метели, она наглухо завязала капюшон.