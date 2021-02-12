Женщина погибла под колёсами электрички в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d64f6d46-6ec5-11eb-9137-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытка защититься от летящего в глаза снега стоила жизни 50-летней россиянке.

Женщина 12 февраля переходила по настилу железнодорожные пути на станции Битца в Московской области. Спасаясь от метели, она наглухо завязала капюшон. Из-за этого она не заметила приближающуюся электричку и попала под колёса. Очевидцы говорят, что женщина даже не повернула головы, передаёт «Московский Комсомолец».

Машинист электропоезда, следовавшего в Подольск, заметил женщину и начал экстренное торможение, при этом дав несколько оглушительных гудков. Эти звуки заставили вздрогнуть даже стоявших на платформе людей, однако сама погибшая почему-то не отреагировала. Она скончалась на месте от полученных травм.

8 февраля мужчина 1997 года рождения погиб под колёсами электропоезда на московской станции Лось Ярославского направления, передавал NEWS.ru. По предварительным данным, он переходил пути в неустановленном месте. Его сбила электричка, направляющаяся из Москвы в Болшево.