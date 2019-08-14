https://static.news.ru/photo/8a452ace-bf32-11e9-8776-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Global Look Press

Самолёт А-321 «Уральских авиалиний», который экстренно сел в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатель, отстранили от полётов. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, лайнер получил повреждения, которые делают невозможной его эксплуатацию.

Самолёт получил значительные повреждения и отстранён от полетов. Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полётов, — сообщил источник РИА Новости .

Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Почти сразу после взлёта он совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.

Ранее пассажирка самолёта А-321 Светлана Бабина рассказала, что людям пришлось самостоятельно эвакуироваться из лайнера. По её словам, некоторые пассажиры брали свои вещи и пытались выйти, а некоторые какое-то время пытались найти багаж. При этом она не заметила, чтобы стюардессы кому-то помогали, писал News.ru.