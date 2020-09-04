Экспертизы в РФ не выявили у Навального следов запрещённых веществ

https://static.news.ru/photo/2820efce-eeb9-11ea-91c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Криминалистические экспертизы не выявили у Алексея Навального запрещённых, отравляющих и сильнодействующих веществ или их следов в организме. Было проведено несколько таких исследований. Часть экспертиз ещё не завершена.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Никаких запрещённых веществ не выявлено, в том числе ингибиторов холинэстеразы, что пока ставит под сомнения заявления немецкой стороны об отравлении Навального, — сказал источник, добавив, что экспертизы проводились не в одной лаборатории.

Оппозиционному политику стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже более двух недель он находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ. Близкие Навального заявили, что не доверяют выводам российских врачей и настояли на переводе его в европейскую клинику.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Спустя два дня, немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок».

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия. Международное сообщество призвало власти России к ответу.

МИД РФ заявляет, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств сказанного по поводу ситуации с Навальным. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, Москве нечего скрывать в этой ситуации. Он подчеркнул, что российская сторона будет принимать решение по данному вопросу после того, как ФРГ предоставит конкретные факты по этому инциденту, писал NEWS.ru.