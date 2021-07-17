Эксперт заявил о большом сроке для девушки сбившей детей в Москве

Девушка, которая сбила троих детей в Москве на улице Авиаторов, может попасть в тюрьму на срок до 15 лет. Это произойдёт из-за того, что двое детей уже скончались. Об этом «Говорит Москва» сообщил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

На самом деле ситуация, которая в скором времени будет разбираться в суде, довольно простая. ДТП произошло на пешеходном переходе, когда взрослые вместе с детьми переходили дорогу в положенном месте. При этом один автомобиль остановился и пропустил идущих людей. Однако виновница ДТП не то что не остановилась, но и не сбавила скорость своего автомобиля, сообщил эксперт.

Обстоятельства происшествия простые, и вина её будет судом доказана. Если она была пьяна и погибло два человека, то наказание очень жёсткое, вплоть до 15 лет лишения свободы, — отметил Радько.

Кроме того решение суда о домашнем аресте оправдано, ведь виновница всё равно не сможет никуда скрыться, так как за ней будет установлено наблюдение. Также такое решение могли принять из-за того, что у неё самой есть дети либо какие-то медицинские противопоказания. Поэтому мера пресечения в виде заключения под стражу не была применена, подытожил адвокат.

Ранее стало известно, что следователи повторно запросили из полиции материалы дела о ДТП на улице Авиаторов в Москве, в котором погибли двое детей.