Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», миллиардер Берни Экклстоун считает, что к ограблению дома его дочери Тамары причастен «кто-то из своих».
У меня нет всех фактов, но, учитывая всю безопасность в доме, я предполагаю, что это была внутренняя работа. Эта ужасная вещь случилась сразу после того, как она покинула дом, чтобы поехать в Лапландию. Хотя, возможно, лучше, чтобы её не было дома в тот момент, — цитирует бизнесмена MailOnline.
Bernie Ecclestone has said he is "assuming it was an inside job" after jewellery worth 50 million was stolen from his daughter, Tamara Ecclestone's Kensington home.https://t.co/eRBZmuEPlC
Как писал NEWS.ru, добычей неизвестных, пробравшихся в дом через сад и взломавших сейфы, стали драгоценные кольца, серьги и свадебный подарок Тамары — браслет от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов. Общая стоимость украденного составляет 50 млн фунтов стерлингов.