Фото: Rodolfo Buhrer/www.imago-images.de/Global Look Press

Как стало известно NEWS.ru, экстренные службы Москвы проверяют поступившие анонимные сообщения об угрозе взрыва на Павелецком и Казанском железнодорожных вокзалах. По предварительной информации, эвакуации пока не проводится.

Ранее неизвестные «заминировали» Ленинградский и Киевский вокзалы, первый пришлось эвакуировать. Также, как сообщал NEWS.ru, 16 декабря правоохранительные органы отреагировали на сообщения от неизвестных о взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково,...