https://static.news.ru/photo/0310294e-bf2f-11e9-ad28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Южный темперамент/vk.com

Экипаж самолёта «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку неподалёку от аэропорта Жуковский, отстранили от полётов на некоторое время. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Членов экипажа отстранили от полётов до окончания проверки. Это стандартная процедура, — рассказал собеседник Life .

Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Почти сразу после взлёта он совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.

Ранее News.ru писал, что один из пострадавших после жёсткой посадки самолёта в Подмосковье находится в тяжёлом состоянии. Мужчина 28 лет получил при посадке закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.