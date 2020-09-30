Ефремов сообщил о выплате сыну Захарова 800 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/78ee171c-03de-11eb-884d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый за смертельное ДТП российский актёр Михаил Ефремов выплатил сыну погибшего водителя Виталию Захарову 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, следует из его заявления в Пресненский суд Москвы.

В апелляционной жалобе Ефремов сообщает, что возместил моральный вред потерпевшему в размере 800 тыс. рублей, — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Родственники погибшего со своей стороны заявили, что получили лишь часть суммы.

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а», ч.4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Также ему запретили в течение трёх лет управлять автомобилем и обязали выплатить потерпевшему Виталию Захарову 800 тысяч рублей за моральный вред.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд получил заявление Ефремова об отказе от услуг его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Сам Пашаев заявлял, что не сможет присутствовать на апелляции Ефремова, так как его лишили адвокатского статуса.