МВД опубликовало видео допроса блогера Била после ДТП в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/4e10b6ae-93a2-11eb-92c6-96000091f725_660.jpg Фото: Снимок с видео/ГУ МВД России/ТАСС

Блогер Эдвард Бил признался во время допроса, что был за рулём автомобиля во время аварии в центре Москвы. Сотрудники СКР в пятницу, 2 апреля, опубликовали видеозапись допроса.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве накануне. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил признал свою вину в аварии.

На допросе блогер рассказал, что проживает в столице три года и занимается съёмками розыгрышей и социальных экспериментов. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос о привлечении к ответственности за административные правонарушения.

Следователь спросила Эдварда, был ли он за рулём своего автомобиля. Сначала мужчина ответил, что «не разбирается в этом».

Вы не разбираетесь, были ли вы за рулём? — переспросила сотрудница правоохранительных органов, которая вела допрос.

После этого Бил признался, что всё же был за рулём машины. Видеозапись допроса опубликовал МВД.

Как ранее передавал NEWS.ru, Эдвард Бил, устроивший аварию на Садовом кольце в Москве, принёс свои извинения пострадавшей в ДТП. Он сожалеет о случившемся и готов оказать ей помощь. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил адвокат блогера Геннадий Удонян.