Двое жителей Дзержинска заживо сожгли 43-летнюю женщину

https://static.news.ru/photo/671754a0-37b3-11eb-bfcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Мужчина и женщина задержаны в Дзержинске по подозрению в жестоком убийстве. Жертва пары была сожжена заживо.

Преступление совершено 24 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Нижегородской области.

Компания из трёх человек употребляла спиртные напитки в гаражном массиве местной промзоны. Следствие полагает, что в какой-то момент сожительница мужчины устроила сцену ревности. Тогда тот облил соперницу своей возлюбленной из пятилитровой канистры бензином, а его подельница подожгла женщину. Затем оба покинули место преступления.

Пострадавшая от полученных ранений скончалась.

Некоторое время спустя подозреваемые были задержаны. Вину они признали частично, заявив, что погибшая неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания, что и послужило мотивом совершения преступления.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Они заключены под стражу.

Ранее NEWS.ru писал, что гостеприимная жительница Башкирии, пустившая пожить у себя бездомную женщину, была убита своей гостьей. Женщины поссорились во время распития спиртных напитков.