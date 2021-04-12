Дядя и дед изнасиловали шестилетнюю малышку на глазах у маленького брата

https://static.news.ru/photo/bcf99842-9b68-11eb-9e77-96000091f725_660.jpg Фото: Hindustan Times, via imago-images.de/Global Look Press

В индийском городе Бхопал (штат Мадхья-Прадеш) дед и дядя изнасиловали шестилетнюю родственницу. Жуткий инцидент происходил на глазах у трёхлетнего брата девочки, пишет Times Now News.

Кроме того, родственники так запугали ребёнка, что после произошедшего она ещё неделю молчала, прежде чем рассказать всё матери. Женщина обратила внимание на странное поведение девочки, после чего и состоялся разговор.

Дядя со стороны матери привёл детей в дом к родственникам, чтобы якобы дать им самосы — традиционной еды. В это время там находился и родной дедушка детей. В какой-то момент мужчины заперлись в комнате с детьми, после чего по очереди изнасиловали девочку. Всё происходило на глазах у её малолетнего брата.

Удовлетворив свои низменные потребности, родственники дали девочке 20 рупий (примерно 20 рублей), чтобы она никому ничего не рассказала. После этого детям купили самосы и отвели домой.

Мать пострадавшей заявила в полицию. В настоящее время 48-летний дедушка девочки и 20-летний родственник задержаны и находятся под стражей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Якутии правоохранители арестовали руководителя школьного кружка по подозрению в растлении несовершеннолетних учениц. Он изнасиловал двух девочек.