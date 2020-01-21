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Полиция кантона Граубюнден сообщила о задержании двух российских граждан. Их подозревали в шпионаже и покушении на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Во время задержания они представились сантехниками. Также они сообщили, что ведут подготовительные работы в Швейцарии с 2019 года. Однако полиция обнаружила у них дипломатические паспорта, которые не выдают обычным сантехникам. После этого их отпустили, а они покинули территорию страны.

Швейцарская газета Tages Anzeiger отмечает, что Уильям Браудер был инициатором антироссийских санкций. Москва могла «охотиться» за ним. Ранее российская сторона пыталась аннулировать его участие в Давосском форуме, отмечает РБК.

Ранее NEWS.ru подробно разобрал возможности важных дипломатических контактов за кулисами официальных дебатов Давоса.