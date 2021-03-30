Два человека задержаны в Риме по подозрению в шпионаже в пользу РФ

https://static.news.ru/photo/66c8e0de-91f1-11eb-b528-96000091f725_660.jpg Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Двух человек задержали в итальянском Риме по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Такие сведения приводит газета La Repubblica.

Итальянские карабинеры заявили, что задержан капитана фрегата итальянского флота. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения сотруднику посольства России. Последний является военным. В российском МИД информацию пока не прокомментировали.

Задержание произошло вечером во вторник. По данным издания, капитан ВМС Италии получал деньги в обмен на информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов из Болгарии, заявила, что на позицию Софии в отношении РФ оказывается влияние извне.

Некоторое время назад власти Болгарии потребовали от двух сотрудников посольства РФ в Софии покинуть страну в течение 72 часов. Их заподозрили в «осуществлении нерегламентированной разведывательной деятельности».