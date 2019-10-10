https://static.news.ru/photo/4f90319a-b95a-11e9-8c14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Подмосковье обнаружены трупы двух сотрудников российского авиаперевозчика. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Погибшие работали стюардами в авиакомпании «Россия». Их тела обнаружили на съёмной квартире в Химках. Внешних признаков насильственной смерти на них не было.

По некоторым данным, в жилище также нашли пакет с неизвестным белым порошком. Вещество уже отправлено на экспертизу и, возможно, поможет пролить свет на гибель бортпроводников.

Ранее, как писал News.ru, известный учёный Владимир Ларин был найдён мёртвым в Москве. Его тело обнаружили на балконе его собственной квартиры. 80-летний мужчина покончил с собой. В последние годы он страдал от онкологического заболевания.