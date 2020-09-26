Две девочки попали под грузовик в Приморье

https://static.news.ru/photo/5519d284-fffd-11ea-be01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одна девочка погибла, ещё одна получила травмы при наезде грузовика на группу детей в Приморье. По предварительным данным, самосвал ехал со стороны города Фокино в направлении посёлка Павловск. Пятеро несовершеннолетних и двое взрослых, возвращаясь с пляжа, собирались перейти проезжую часть.

Увидев пешеходов, водитель Honda CRV остановился, пропуская группу людей. По соседней полосе ехал грузовой автомобиль. Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. Водитель [грузовика] Volvo пытался избежать наезда, но не смог. Две девочки восьми и девяти лет в результате получили травмы. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии, — пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

По информации правоохранительных органов, 48-летний шофёр грузовой машины был трезвым, ехал с путевой документацией, отметками врача, механика и диспетчера.

Накануне три автомобиля столкнулись 26 сентября 2020 года на Симферопольском шоссе в Москве. В аварии погиб человек, ещё один получил повреждения. Его доставили в больницу, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. Детали ЧП выясняются. В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности добавили, что авария произошла с участием такси. Экстренным службам пришлось гидравлическим оборудованием извлекать тело погибшего. Кроме того, спасатели оказали первую помощь пострадавшему. По предварительным данным, жертвой инцидента стал шофёр такси, а травмы получил водитель легковушки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков рэперу Эльмину Гулиеву, устроившему дорожно-транспортное происшествие на Остоженке в Москве. После ДТП во время медосвидетельствования в анализах Гулиева обнаружили каннабиноиды. Концентрация составила 165 нг/мл. Пресс-служба столичного главка полиции подтвердила агентству возбуждение в отношении неустановленного лица уголовного дела по факту сбыта наркотиков. Фигурантом стал мужчина 1993 года рождения.