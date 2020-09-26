ДТП с тремя машинами в Москве закончилось гибелью человека

https://static.news.ru/photo/5f71bc5a-ffd6-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три автомобиля столкнулись 26 сентября 2020 года на Симферопольском шоссе в Москве. В аварии погиб человек, ещё один получил повреждения. Его доставили в больницу, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Утром в субботу на Симферопольском шоссе, в районе дома 12а, столкнулись три транспортных средства, по предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, один пострадал, он госпитализирован, — цитирует ведомство ТАСС.

Детали ЧП выясняются. В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности добавили, что авария произошла с участием такси. Экстренным службам пришлось гидравлическим оборудованием извлекать тело погибшего. Кроме того, спасателя оказали первую помощь пострадавшему. По предварительным данным, жертвой инцидента стал шофёр такси, а травмы получил водитель легковушки.

Накануне два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Авария произошла 25 сентября около 22:00 на автодороге Малгобек — Назрань. Столкнулись ВАЗ-21110 и ВАЗ-21114.

Ранее в Архангельске, как писал NEWS.ru, в ДТП погиб сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. Он вместе с товарищем на автомобиле Toyota Land Cruiser вылетели на парковку у магазина. Машина врезалась в припаркованную фуру, ожидающую разгрузки.