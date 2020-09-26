Два человека погибли в Ингушетии в результате ДТП

Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Там
Пострадали пятеро, все они были доставлены в Центральную районную больницу Малгобека. Однако двое скончались в приёмном отделении.
Обстоятельства аварии и её причины выясняют правоохранительные органы.
Ранее в Архангельске, как писал NEWS.ru, в ДТП погиб сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. Он вместе с товарищем на автомобиле Toyota Land Cruiser вылетели на парковку у магазина. Машина врезалась в припаркованную фуру, ожидающую разгрузки.
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