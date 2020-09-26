Два человека погибли в Ингушетии в результате ДТП

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Оба выживших при крушении Ан-28 в Харьковской области находятся в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал глава областной администрации Алексей Кучер.

Те парни, которые выжили, в крайне тяжёлом состоянии. Я бы сказал, в критическом находится львовянин. С Харьковской области ребёнок, который выжил, фамилия Злочевский, кажется, не в критическом состоянии, — приводит...