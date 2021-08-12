Движение восстановлено на месте взрыва автобуса в Воронеже

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Движение восстановлено на месте взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. Национальный террористический комитет рассматривает несколько версий причины взрыва, сообщает ТАСС.

Известно, что ранее движение было затруднено, сейчас такой информации нет. Движение пущено, — приводит агентство цитату собеседника из региональной ГИБДД.

Автобус в результате происшествия полностью сгорел, возгорание ликвидировано. Изначально говорилось о взрыве газового оборудования в маршрутке, но водитель заявил, что его транспортное средство работает на дизельном топливе.

По данным областного Минздрава, один человек находится в тяжёлом состоянии после взрыва, ещё двое — в состоянии средней тяжести. Глава региона Александр Гусев поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков.

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Ранее следователи завершили работу на месте взрыва автобуса ПАЗ в Воронеже. Криминалисты изучили транспортное средство внутри и снаружи, после чего коммунальные службы принялись убирать территорию.