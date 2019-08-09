https://static.news.ru/photo/cfe94d48-bc31-11e9-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ProKazan.ru | Новости Казани и Татарстана/vk.com

На 829-м километре трассы М-7 около деревни Званка в Пречистенском районе Татарстана остановлено движение транспорта из-за утечки тригонокса из автоцистерны.

Во избежание затора организован объезд опасного участка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Угрозы для населения нет, подчеркнули в МЧС.

Информация о происшествии с цистерной, перевозившей АХОВ (аварийно химически опасное вещество), поступила в 10:59 мск. У большегруза Volvo с объёмом цистерны в 19,5 куб. м сломалась холодильная установка. Из-за этого началось испарение вещества. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние.

Пострадавших в результате ЧП нет. На месте работаю сотрудники УГИБДД, Минздрава и «Татавтодора». К месту, где находится автоцистерна, свозят песок.

Ранее News.ru писал, что водитель Tesla, сгоревшей на сороковом километре внутренней стороны МКАД, рассказал подробности аварии.