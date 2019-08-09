Алексей Третьяков, который был за рулём Tesla, сгоревшей на сороковом километре внутренней стороны МКАД вечером 10 августа, рассказал, как именно произошло ДТП.
По его словам, он ехал по левой полосе с включённой функцией автопилота на скорости около 100 км/ч. В какой-то момент машина боком врезалась в припаркованный эвакуатор и загорелась, передаёт
Tesla практически моментально сгорела. Кроме Третьякова в машине находились двое его детей девяти и десяти лет, они успели выбраться из машины и почти не пострадали. Сам водитель сейчас находится в больнице с переломами носа и ноги.
Ранее News.ru писал о том, что врачи рассказали о состоянии пострадавших, которые ранее попали в ДТП с участием электромобиля Tesla и эвакуатора «Газель» на МКАД.