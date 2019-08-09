https://static.news.ru/photo/7276ea84-bc23-11e9-9273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Алексей Третьяков, который был за рулём Tesla, сгоревшей на сороковом километре внутренней стороны МКАД вечером 10 августа, рассказал, как именно произошло ДТП.

По его словам, он ехал по левой полосе с включённой функцией автопилота на скорости около 100 км/ч. В какой-то момент машина боком врезалась в припаркованный эвакуатор и загорелась, передаёт РЕН ТВ .

Tesla практически моментально сгорела. Кроме Третьякова в машине находились двое его детей девяти и десяти лет, они успели выбраться из машины и почти не пострадали. Сам водитель сейчас находится в больнице с переломами носа и ноги.

Ранее News.ru писал о том, что врачи рассказали о состоянии пострадавших, которые ранее попали в ДТП с участием электромобиля Tesla и эвакуатора «Газель» на МКАД.