https://static.news.ru/photo/a3def8de-bbcc-11e9-b7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врачи рассказали о состоянии пострадавших, которые ранее попали в ДТП с участием электромобиля Tesla и эвакуатора «ГАЗель» на МКАД.

За рулём американского автомобиля оказался генеральный директор управляющей компании «Арикапитал» Алексей Третьяков. После ДТП он был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. В результате столкновения мужчина получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.

Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, уточняет РЕН ТВ . Его дети, также находившиеся в машине в момент ДТП, были доставлены в другую больницу.

Как ранее писал News.ru, авария произошла вечером в субботу, 10 августа, на 37-м км МКАД. После столкновения с эвакуатором ехавший на автопилоте электромобиль влетел в отбойник и загорелся.