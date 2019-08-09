В Москве в результате столкновения электромобиля Tesla и эвакуатора-ГАЗель пострадали три человека. Авария произошла на 37-м км МКАД.
После столкновения иномарка влетела в отбойник, после чего загорелась. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт
Как писал News.ru, На МКАД на северо-западе Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Сообщается, что одна из машин после столкновения въехала в остановку общественного транспорта, на которой не было людей. В результате ДТП перекрыты для движения транспорта три полосы из пяти.