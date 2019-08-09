Фото: Сергей Булкин/News.ru

Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы Фонда борьбы с коррупцией, сообщил, что силовики задержали по меньшей мере четырёх человек в ходе обысков в офисе студии «Навальный Live» блогера Алексея Навального.

Он добавил, что обыск проводится в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, задержано уже более девяти человек. Точными данными пока никто не...