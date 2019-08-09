https://static.news.ru/photo/c2a4a132-bb23-11e9-abe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

На МКАД на северо-западе Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Как стало известно News.ru, на 74-м км МКАД столкнулись две грузовые и три легковые автомашины. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Сообщается, что одна из машин после столкновения въехала в остановку общественного транспорта, на которой не было людей. В результате ДТП перекрыты для движения транспорта три полосы из пяти. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Как ранее писал News.ru, на 76-м км МКАД 5 августа столкнулись пять автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.