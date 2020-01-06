После анонимных сообщений об угрозе взрыва кинологи проверяют две школы на востоке и юге Москвы. Об этом сообщил источник NEWS.ru.
В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение не подтвердилось.
Как ранее писал NEWS.ru, виновником массовых эвакуаций школ, судов и торговых центров в России может являться украинский майнер по имени Сергей. По предварительным данным, он мстит российскому бизнесмену Константину Малофееву за крах биржи Wex и за якобы воровство 120 биткоинов.
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