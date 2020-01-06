https://static.news.ru/photo/25f40f34-3216-11ea-866c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После анонимных сообщений об угрозе взрыва кинологи проверяют две школы на востоке и юге Москвы. Об этом сообщил источник NEWS.ru.

В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение не подтвердилось.

Как ранее писал NEWS.ru, виновником массовых эвакуаций школ, судов и торговых центров в России может являться украинский майнер по имени Сергей. По предварительным данным, он мстит российскому бизнесмену Константину Малофееву за крах биржи Wex и за якобы воровство 120 биткоинов.