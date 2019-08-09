https://static.news.ru/photo/ad0d7796-bcd0-11e9-a914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шокирующий своей жестокостью случай произошёл в Новокузнецке. Там две девочки 9 и 11 лет подожгли пятилетнюю девочку-инвалида.

Всё это случилось ещё 7 августа, однако известно об этом стало только сейчас. По данным следствия, потерпевшая гуляла с соседскими детьми, которые баловались зажигалкой.

По предварительной информации, в дневное время потерпевшая с двумя подругами гуляла на улице. Девятилетняя девочка баловалась зажигалкой. Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой, — рассказали ТАСС в региональном Следкоме.

Там временем, по словам родственницы пострадавшей, сёстры подожгли одежду девочки намеренно.

Не случайно её подожгли. Одна держала, другая поджигала, — цитирует женщину РЕН ТВ .

Девочка получила ожоги порядка 80% тела. Она находится в реанимации, её состояние медики оценивают как тяжёлое. Следственный комитет по факту произошедшего начал доследственную проверку.

Ранее, как писал News.ru, похожий случай произошёл в Калининском районе Санкт-Петербурга. От действий ровесников пострадала 14-летняя девочка. Её после вечеринки доставили в больницу с 50-процентными ожогами тела. Полиция выяснила, что девочку подожгли её же друзья.