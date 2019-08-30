Две полосы в сторону области перекрыты на Киевском шоссе в Москве из-за ДТП. Возле ТЦ «Саларьево» столкнулись два легковых автомобиля.
Как сообщил источник News.ru в оперативных службах, пострадали два человека. На месте работают экстренные службы. Причины аварии пока не называются. Движение осуществляется по двум другим полосам.
Ранее, как писал News.ru, семь человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Москвой. ДТП произошло на повороте на Спас-Заулок в городском округе Клин. Там столкнулись микроавтобус Mercedes, перевозивший рабочих, и автовоз Volvo. Они двигались в попутном направлении. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не соблюдал безопасную дистанцию.