https://static.news.ru/photo/a18b7182-693f-11e9-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Две полосы в сторону области перекрыты на Киевском шоссе в Москве из-за ДТП. Возле ТЦ «Саларьево» столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщил источник News.ru в оперативных службах, пострадали два человека. На месте работают экстренные службы. Причины аварии пока не называются. Движение осуществляется по двум другим полосам.

Ранее, как писал News.ru, семь человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Москвой. ДТП произошло на повороте на Спас-Заулок в городском округе Клин. Там столкнулись микроавтобус Mercedes, перевозивший рабочих, и автовоз Volvo. Они двигались в попутном направлении. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не соблюдал безопасную дистанцию.