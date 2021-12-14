Два жителя Петербурга пострадали из-за падения льда с крыши

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверки по фактам падения ледяных глыб с крыши, в результате которых пострадали двое горожан, сообщает пресс-служба ведомства. Инциденты произошли в Адмиралтейском и Центральном районах. Ранее СМИ сообщали, что одна из пострадавших находится в коме.

Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту падения на женщину наледи с крыши здания, расположенного на набережной реки Мойки <...> Кроме того, прокуратура Центрального района проводит проверку деятельности ООО «Жилкомсервис № 3 Центрального района» в связи с причинением вреда здоровью местного жителя, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства организациями, ответственными за содержание зданий. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Как сообщил супруг пострадавшей женщины, она находится в Мариинской больнице в тяжёлом состоянии. Лёд травмировал девушку, когда она возвращалась на работу с обеденного перерыва, передаёт РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Вологде восьмимесячная девочка пострадала в результате падения наледи с крыши. Ребёнок попал в больницу с травмой головы. Глыба льда и снега упала на коляску, в которой находился младенец, и перевернула её.