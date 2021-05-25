Для тушения крупного пожара в центре Москвы привлекли два вертолёта

Два вертолёта привлечены к тушению пожара в административном здании, которое расположено в центре Москвы на Серебрянической набережной, сообщает Telegram-канал «112».
У здания
Видео пожара попало в Интернет. На опубликованных кадрах видно, что пожарным удаётся справиться с огнём. Пролив ведётся с крыши здания.
Это не первый пожар в центре столицы за последнюю неделю. Ранее сообщалось, что на улице Большая Никитская произошёл крупный пожар. Загорелось реконструированное здание, при этом клубы дыма были замечены возле церкви. Внимание к ЧП привлекли колокольным звоном. При этом специальный колокол — набат — использовать не стали. В самой церкви пояснили, что загоревшееся здание не относится к храму.