Два теракта предотвращены в ХМАО и Ставрополье

Сотрудники ФСБ предотвратили два теракта — в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Всего задержано четверо террористов, один уничтожен. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По его данным, трое были задержаны в городе Лянтор в ХМАО при помощи сотрудников МВД России. Все они члены ячейки международной террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ). Они планировали совершить теракт в одном из торговых объектов города.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, которых подозревают в исповедании «идей радикального ислама». Мужчины 1997 и 1999 годов рождения планировали уехать в Сирию, чтобы воевать в рядах международной террористической организации.
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