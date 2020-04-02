Два теракта предотвращены в ХМАО и Ставрополье

https://static.news.ru/photo/feddfeca-758e-11ea-873e-fa163e074e61_660.jpg Фото: RF Investigative Committee/via Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ предотвратили два теракта — в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Всего задержано четверо террористов, один уничтожен. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По его данным, трое были задержаны в городе Лянтор в ХМАО при помощи сотрудников МВД России. Все они члены ячейки международной террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ). Они планировали совершить теракт в одном из торговых объектов города.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, которых подозревают в исповедании «идей радикального ислама». Мужчины 1997 и 1999 годов рождения планировали уехать в Сирию, чтобы воевать в рядах международной террористической организации.