Два сотрудника афганского телеканала погибли при взрыве в Кабуле

Два сотрудника телеканала Khurshid TV погибли в результате взрыва в Кабуле. Известно также о пострадавших.
Два сотрудника канала Khurshid TV убиты, несколько человек ранены при взрыве в Кабуле, — сообщил телеканал 1TV со ссылкой на главу Khurshid TV.
Ранее группа неизвестных совершила нападение на больницу в западной части столицы Афганистана. Сначала у входа в медучреждение, рассчитанное на 100 коек, прогремел взрыв, после внутрь ворвались вооружённые люди. Больница находится в ведении организации «Врачи без границ», писал NEWS.ru.