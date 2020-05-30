Два сотрудника афганского телеканала погибли при взрыве в Кабуле

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Пьяный житель Екатеринбурга ночью изрубил топором дверь соседки и набросился с ножом на приехавших правоохранителей. В результате инцидента полицейскому пришлось применить табельное оружие, 30-летнего дебошира увезли в больницу с ранением ноги.

Мужчина выхватил нож и охолощенный пистолет «Беретта». Один из патрульных получил ножевое ранение в плечо. Напарник полицейского произвёл один выстрел в ногу дебоширу. Раненому сержанту оказана помощь в больнице, госпитализация...