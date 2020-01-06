https://static.news.ru/photo/e6aed342-3092-11ea-ba77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое школьников в понедельник, 6 января, провалились под лёд Дудергофского канала в Санкт-Петербурге. Это произошло недалеко от моста имени Ахмата Кадырова. О происшествии журналистам рассказали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по городу.

Отмечается, что дети пошли на канал, чтобы проверить крепость льда. Инцидент со школьниками произошёл возле дома 32 по проспекту Героев, недалеко от моста Ахмата Кадырова.

Юным исследователям не понадобилась медицинская помощь. Прохожие вытащили их из-подо льда, как только заметили ушедших под лёд детей, передаёт «Фонтанка.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что в новогоднюю ночь на платформе «Спасская» метрополитена Санкт-Петербурга произошло ЧП. Пьяный подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в «Деда Мороза» и сломал челюсть «Снегурочке». В отношении несовершеннолетнего в настоящее время возбуждено уголовное дело.