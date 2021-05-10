Два министра вылетят в Казань в связи с ЧП в школе

https://static.news.ru/photo/a7795f2e-b23e-11eb-9883-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: rosminzdrav.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов отправятся в Казань в связи со стрельбой в местной школе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что главы ведомств отправятся в столицу Татарстана на самолёте МЧС, который доставит туда врачей, психологов и необходимое медицинское оборудование. Соответствующее решение было принято в ходе совещания президента Владимира Путина с главой кабмина Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и руководителем МЧС Евгением Зиничевым.

Глава государства поручил правительству обеспечить пострадавших в результате ЧП в Казани медицинской и психологической помощью, а также позаботиться о родственниках погибших.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По официальным данным, погибли восемь человек — семеро учащихся и один преподаватель. Ещё 20 человек пострадали. Некоторые из них получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон. По предварительной информации, стрелков было двое. Один из них задержан, второй ликвидирован.

Как сообщалось ранее, Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. Ответственным за исполнение поручения назначен глава Росгвардии Виктор Золотов.