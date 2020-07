Два легкомоторных самолёта столкнулись над озером в США

После этого их обломки упали в озеро и затонули, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Кутенай Райана Хиггинса. Шериф отметил, что прежде, чем обломки затонули, на берег успели вытащить тела двух человек. По предварительным данным, всего в самолётах, один из которых был Cessna, могло находиться восемь человек, включая детей.

#BREAKING : Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur d’Alene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF