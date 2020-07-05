Два легкомоторных самолёта столкнулись над озером в США

https://static.news.ru/photo/d86c8e8c-bf44-11ea-a579-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 2.0 /Cory W. Watts/wikimedia.org

Авиакатастрофа с участием двух легкомоторных самолётов случилась в небе над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо. Самолёты столкнулись 5 июля, около 14:20 по местному времени (23:20 мск).

После этого их обломки упали в озеро и затонули, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Кутенай Райана Хиггинса. Шериф отметил, что прежде, чем обломки затонули, на берег успели вытащить тела двух человек. По предварительным данным, всего в самолётах, один из которых был Cessna, могло находиться восемь человек, включая детей.

#BREAKING : Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur dâAlene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF — Kaitlin Knapp (@Kaitlin_Knapp1) July 6, 2020

До наступления темноты спасатели с помощью эхолотов нашли обломки на дне озера, где глубина составляет 38 метров. Тела остальных погибших людей пока не найдены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Cessna экстренно сел на автодорогу в Татарстане. Инцидент произошёл в районе города Бугульма. По предварительной информации, у самолёта отказал двигатель. Известно, что лётчик совершал квалификационный полёт. Всего в кабине находились два инструктора.