Два человека пострадали в результате взрывов под Рязанью

https://static.news.ru/photo/23e03b0a-08a8-11eb-899a-fa163e074e61_660.jpg Фото: antograf85/instagram.com

Два человека пострадали в результате серии взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области. Они госпитализированы в Скопинскую районную больницу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приёмного отделения медучреждения. Собеседница агентства уточнила, что речь идёт о мужчине и женщине. В настоящее время мужчина обследуется врачами, а женщина отправлена в реанимацию.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались около двух часов назад. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

В Минобороны заявили, что взрывы не угрожают близлежащим населённым пунктам. При этом из села Кузьминка, расположенном в трёх километрах от места происшествия, были эвакуированы жители.

Как писал NEWS.ru, борьба с огнём продолжается. К ней планируется привлечь робототехнику и сапёров центра «Лидер» МЧС. Экстренные службы устанавливают масштабы инцидента.