Два человека пострадали в результате взрывов под Рязанью

Два человека пострадали в результате серии взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области. Они госпитализированы в Скопинскую районную больницу.
Об этом
Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались около двух часов назад. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.
В Минобороны заявили, что взрывы не угрожают близлежащим населённым пунктам. При этом из села Кузьминка, расположенном в трёх километрах от места происшествия, были эвакуированы жители.
Как писал NEWS.ru, борьба с огнём продолжается. К ней планируется привлечь робототехнику и сапёров центра «Лидер» МЧС. Экстренные службы устанавливают масштабы инцидента.
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