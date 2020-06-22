Два человека пострадали при падении параплана в Сочи

Доследственную проверку организовали в Сочи, где на горном курорте «Роза Хутор» при падении параплана серьёзно пострадали турист и инструктор.
20 июня на территории курорта произошло происшествие с участием парапланеристов. В результате случившегося пострадали два человека, — сообщили ТАСС в пресс-службе «Розы Хутор».
Этот инцидент был снят на видео. На кадрах видно, как параплан с двумя людьми пытается взлететь с горной вершины, однако спустя несколько секунд его крыло резко складывается и он падает. По данным «Кубанских новостей», после падения с шестиметровой высоты инструктор попал в больницу со множественными переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. А отдыхающий, получивший закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, впал в кому и в настоящее время находится в реанимации.
В результате происшествия 38-летний мужчина и 34-летний инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение. Проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчин, — сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал NEWS.ru, один человек погиб в результате жёсткой посадки параплана в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Инцидент произошёл недалеко от села Эльтюбю. Погибший, по предварительным данным, — 19-летний житель Ставропольского края. С ним в тандеме летел ещё один человек. Пострадавший пилот из Тольятти получил множественные переломы и был доставлен в больницу в Нальчике.