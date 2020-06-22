Два человека пострадали при падении параплана в Сочи

Фото: ЧП Сочи/vk.com

На станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар в метеокабинете Дома радио. В результате сгорели несколько лабораторий. Люди не пострадали.

На антарктической станции «Мирный» произошло мгновенное возгорание. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка, — говорится в сообщении на сайте...