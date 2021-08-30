Два человека пострадали из-за взрыва газа в Тверской области

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В результате взрыва газовоздушной смеси в негазифицированном жилом доме в Тверской области пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл вечером в понедельник, 30 августа, в городе Красный Холм под Тверью.

Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного двухподъездного 12-квартирного кирпичного дома 1970 года постройки. Возгорания не последовало.

В результате пострадали два человека, один из них госпитализирован, другого медики осмотрели на месте.

Также сообщается об обрушении части внешней стены дома с первого по второй этажи. Выбиты стёкла в шести окнах. Из дома эвакуированы 10 человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что граната взорвалась в жилом доме в Москве.